Эксперт сообщила, что в России осенью подорожает обслуживание автомобилей

Гендиректор «Автомаркетолог» Татьяна Акимова сообщила, что осенью в России подорожает обслуживание и ремонт автомобилей. Об этом она 26 августа рассказала «Газете.Ru».

По словам Акимовой, в России стоимость обслуживания автомобиля вырастет на 5-9% по сравнению с показателями 2024 года.

Среди причин она назвала высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса.

Эксперт уточнила, что быстрее всего дорожают сами работы (нормо-час, комплексные ТО), потому что на них давят зарплаты и загрузка постов. Кроме того, увеличиваются цены на расходники с импортной составляющей (жидкости, масла, аксессуары, фильтры), шиномонтаж и зимние шины.