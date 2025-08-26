Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.20 / 80.67 26/08 14:55
Нал. EUR 94.30 / 94.74 26/08 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 127
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 431
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 376
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 449
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперт сообщила, что в России осенью подорожает обслуживание автомобилей
По словам Акимовой, в России стоимость обслуживания автомобиля вырастет на 5-9% по сравнению с показателями 2024 года. Среди причин она назвала высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса. Эксперт уточнила, что быстрее всего дорожают сами работы (нормо-час, комплексные ТО), поскольку на них давят зарплаты и загрузка постов. Также дорожают расходники с импортной составляющей (жидкости, масла, аксессуары, фильтры), шиномонтаж и зимние шины.

Гендиректор «Автомаркетолог» Татьяна Акимова сообщила, что осенью в России подорожает обслуживание и ремонт автомобилей. Об этом она 26 августа рассказала «Газете.Ru».

По словам Акимовой, в России стоимость обслуживания автомобиля вырастет на 5-9% по сравнению с показателями 2024 года.

Среди причин она назвала высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса.

Эксперт уточнила, что быстрее всего дорожают сами работы (нормо-час, комплексные ТО), потому что на них давят зарплаты и загрузка постов. Кроме того, увеличиваются цены на расходники с импортной составляющей (жидкости, масла, аксессуары, фильтры), шиномонтаж и зимние шины.