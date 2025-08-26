Экс-чиновник из Воронежа отправился служить в Рязань вместо зоны СВО

Бывший начальник управления физкультуры и спорта Максим Шляхта служит в ВДВ в Рязани. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник. В начале июля мэр Воронежа Сергей Петрин опубликовал в Telegram сообщение о том, что Шляхта заключил контракт с Минобороны. После этого он покинул должность в администрации и ожидал направления. В интервью «Вести Воронеж» экс-чиновник признал, что был готов к такому развитию событий и согласился вернуться в ряды Вооруженных сил, при этом предполагалась служба в зоне СВО. Однако, как стало известно сейчас, туда он не доехал и остался в Рязани.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области