Экс-чиновник из Воронежа отправился служить в Рязань вместо зоны СВО
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области