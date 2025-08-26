Актера Юрия Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
Актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильме «Довод» и сериале «Игра престолов», внесен в список угроз нацбезопасности Украины. Отмечается, что причиной внесения в список стало то, что Колокольников снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета РФ.
Актера Юрия Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.
