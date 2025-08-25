Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
17°
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
ЦБ USD 80.68 -0.07 26/08
ЦБ EUR 94.46 0.83 26/08
Нал. USD 80.43 / 80.75 25/08 18:30
Нал. EUR 94.07 / 95.00 25/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 812
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 343
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 293
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жительница Ермишинского района отметила 90-летие
24 августа Мария Егорова отметила 90-летие. Всю жизнь она прожила в деревне Свестур. Во время ВОв ей не было и шести лет. Отец погиб под Смоленском, оставив мать с семерыми детьми. Несмотря на трудности, семья держала корову и большой огород, а мужская работа после войны лежала на женщинах. В 1953 году Мария работала на торфоразработках в Калининской области. В 1957 году вышла замуж за Василия Михайловича, вместе они воспитали сына и двух дочерей. Почти 30 лет она трудилась в лесу, выращивая сосновые саженцы и ухаживая за посадками. В 90 лет Мария по прежнему активна. С юбилеем ее поздравила председатель районного Совета ветеранов Татьяна Михалина.

24 августа Мария Егорова отметила 90-летие. Об этом пишет ИД «Пресса».

Всю жизнь Мария Михайловна прожила в деревне Свестур. Когда началась Великая Отечественная война, ей еще не было шести лет. Отец не вернулся с фронта — погиб под Смоленском, оставив жену с семерыми детьми.

«Жили мы с мамой, было очень тяжело. Но голодать не приходилось: держали корову, ухаживали за большим огородом. Вся мужская работа лежала на нас и после войны. На корове ездили в лес за хворостом. Пахали огороды на двух коровах — своей и соседской», — рассказала Мария Михайловна.

В 1953 году Мария уехала работать на торфоразработки в Калининскую область. В 1957 году вышла замуж. Вместе с мужем Василием Михайловичем они воспитали сына и двух дочерей.

Почти тридцать лет Мария Михайловна трудилась в лесу: выращивала сосновые саженцы из семян, высаживала и ухаживала за посадками.

В девяносто лет она остается такой же активной. У нее небольшой огород, где она с любовью выращивает овощи.

С юбилеем Марию Михайловну поздравила председатель районного Совета ветеранов Татьяна Михалина: «Низкий поклон вам за ту трудную жизненную дорогу, которую вы прошли достойно, работая во благо будущих поколений. Желаем крепкого здоровья, понимания близких, больше радостных и приятных моментов, которые вы заслужили. Пусть добрые воспоминания будет больше, чем неприятные, а родные и близкие всегда поддерживают и любят вас».

Фото: ИД «Пресса»