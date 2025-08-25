Жительница Ермишинского района отметила 90-летие

24 августа Мария Егорова отметила 90-летие. Об этом пишет ИД «Пресса».
Всю жизнь Мария Михайловна прожила в деревне Свестур. Когда началась Великая Отечественная война, ей еще не было шести лет. Отец не вернулся с фронта — погиб под Смоленском, оставив жену с семерыми детьми.
«Жили мы с мамой, было очень тяжело. Но голодать не приходилось: держали корову, ухаживали за большим огородом. Вся мужская работа лежала на нас и после войны. На корове ездили в лес за хворостом. Пахали огороды на двух коровах — своей и соседской», — рассказала Мария Михайловна.
В 1953 году Мария уехала работать на торфоразработки в Калининскую область. В 1957 году вышла замуж. Вместе с мужем Василием Михайловичем они воспитали сына и двух дочерей.
Почти тридцать лет Мария Михайловна трудилась в лесу: выращивала сосновые саженцы из семян, высаживала и ухаживала за посадками.
В девяносто лет она остается такой же активной. У нее небольшой огород, где она с любовью выращивает овощи.
С юбилеем Марию Михайловну поздравила председатель районного Совета ветеранов Татьяна Михалина: «Низкий поклон вам за ту трудную жизненную дорогу, которую вы прошли достойно, работая во благо будущих поколений. Желаем крепкого здоровья, понимания близких, больше радостных и приятных моментов, которые вы заслужили. Пусть добрые воспоминания будет больше, чем неприятные, а родные и близкие всегда поддерживают и любят вас».
Фото: ИД «Пресса»