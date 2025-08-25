Жительница Ермишинского района отметила 90-летие

24 августа Мария Егорова отметила 90-летие. Всю жизнь она прожила в деревне Свестур. Во время ВОв ей не было и шести лет. Отец погиб под Смоленском, оставив мать с семерыми детьми. Несмотря на трудности, семья держала корову и большой огород, а мужская работа после войны лежала на женщинах. В 1953 году Мария работала на торфоразработках в Калининской области. В 1957 году вышла замуж за Василия Михайловича, вместе они воспитали сына и двух дочерей. Почти 30 лет она трудилась в лесу, выращивая сосновые саженцы и ухаживая за посадками. В 90 лет Мария по прежнему активна. С юбилеем ее поздравила председатель районного Совета ветеранов Татьяна Михалина.

24 августа Мария Егорова отметила 90-летие. Об этом пишет ИД «Пресса».

Всю жизнь Мария Михайловна прожила в деревне Свестур. Когда началась Великая Отечественная война, ей еще не было шести лет. Отец не вернулся с фронта — погиб под Смоленском, оставив жену с семерыми детьми.

«Жили мы с мамой, было очень тяжело. Но голодать не приходилось: держали корову, ухаживали за большим огородом. Вся мужская работа лежала на нас и после войны. На корове ездили в лес за хворостом. Пахали огороды на двух коровах — своей и соседской», — рассказала Мария Михайловна.

В 1953 году Мария уехала работать на торфоразработки в Калининскую область. В 1957 году вышла замуж. Вместе с мужем Василием Михайловичем они воспитали сына и двух дочерей.

Почти тридцать лет Мария Михайловна трудилась в лесу: выращивала сосновые саженцы из семян, высаживала и ухаживала за посадками.

В девяносто лет она остается такой же активной. У нее небольшой огород, где она с любовью выращивает овощи.

С юбилеем Марию Михайловну поздравила председатель районного Совета ветеранов Татьяна Михалина: «Низкий поклон вам за ту трудную жизненную дорогу, которую вы прошли достойно, работая во благо будущих поколений. Желаем крепкого здоровья, понимания близких, больше радостных и приятных моментов, которые вы заслужили. Пусть добрые воспоминания будет больше, чем неприятные, а родные и близкие всегда поддерживают и любят вас».

Фото: ИД «Пресса»