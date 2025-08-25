Жители возмутились состоянием туалета в Рязанском кремле
«Пора подумать о новом месте для бесплатного туалета в самом туристическом месте города: крутая лестница ведет в подвальное помещение, а как же люди с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в посте. Также рязанцы рассказали о сильном неприятном запахе из-за переполненной урны, добавили, что в раковине нет воды и в помещении грязный пол.
Жители возмутились состоянием туалета в Рязанском кремле. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
