В Забайкальском крае мать умерла на могиле сына, погибшего на СВО
В Забайкальском крае мать умерла на могиле сына, погибшего на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
По данным канала, женщина не смогла пережить смерть 23-летнего сына. Молодой человек ушел на срочную службу в 2020 году. Тогда его мать Ольга написала в своих соцсетях: «Мой сынуля ушел служить — грущу!». После он подписал контракт, служил механиком-водителем танка. Максим вернулся домой с ранением, снова уехал на СВО и погиб в ДНР, его похоронили в июне.
По словам близких, мать Максима тяжело переживала утрату и постоянно ходила на кладбище. Через некоторое время, после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище. Ее тело нашли рабочие, копающие могилы. Женщине было около 50 лет.