В «Водоканале» рассказали, почему затопило Лыбедский бульвар в Рязани
Выяснилось, что прорыва канализации не было. «Подрядчик проводил работы на данном участке. У одной из спецмашин порвался шланг. В данный момент подрядчик всё моет, приводит территорию в порядок», — сообщили в «Водоканале». Напомним, днем в понедельник, 25 августа, территорию перед цирком затопило водой неприятного запаха.
