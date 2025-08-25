В Ряжске появится детский парк «Орленок»
Шесть проектов из Рязанской области стали победителями юбилейного десятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Совсем немного не хватило до победы команде из Ряжска — проекту по созданию детского парка «Орленок». «Решил поддержать проект и реализовать его за счет средств областного бюджета. Работы начнутся уже в следующем году», — написал глава региона.
