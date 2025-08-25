Рязань
В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева
24 августа на ледовой арене «Айсберг» состоялось закрытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева. В нем приняли участие 10 команд — участники Ночной хоккейной лиги в Рязанской области в дивизионе «Любитель 50+".

На мероприятии в честь завершения выступил замминистра физической культуры и спорта Игорь Мишин, Почетный спортивный судья России Виктор Губернаторов и Президент федерации хоккея области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

«Эдуард был товарищем каждому игроку, который стоит сейчас на льду. Он был настоящим верным другом и выдающимся хоккеистом, его знали далеко за пределами региона и всегда приходили смотреть на игры любителя из Касимова», — отметил Смирнов.

Он добавил заметил, что турнир становится очень востребованным среди хоккеистов дивизиона «Любитель 50+", в него стараются попасть спортсмены-любители из разных регионов, поскольку Рязань является лидером в России по количеству команд этой возрастной категории. Всего в регионе в данном дивизионе играет более 300 человек.

Закрытие турнира посетила семья Эдуарда: супруга и дочери, которые выразили большую благодарность организаторам за сохранение памяти их мужа, папы и дедушки.

Бронзовыми призерами стала команда «Автошкола 50+", на второй ступени — ЛХК «Спасск». Победили хоккеисты рязанского «Автомобилиста».

Справка:

Эдуард Султанаев участвовал в первых десяти Региональных чемпионатах Ночной хоккейной лиги в Рязанской области и семи Фестивалях хоккея в Сочи. В 2017 году он вступил в символический клуб лучших снайперов Ночной лиги, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи — «Клуб Макарова». В 2021 году на Фестивале хоккея в дивизионе «Любитель 40+" Эдуард Адильевич был признан лучшим бомбардиром и нападающим. Всего в Ночной лиге форвард сыграл 195 матчей, забросил 290 шайб и набрал 567 очков. На его счету масса рекордов, которые тяжело будет повторить. Например, в одном из матчей он набрал 15 очков за результативность, забросив 7 шайб и отдав 8 передач за 60 минут «грязного» времени.