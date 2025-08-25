В Рязани появится новый пешеходный переход между Верхним и Нижним парками
В Рязани стартовали работы по переносу пешеходного перехода на улице Ленина, который соединит центральные входы в Верхний и Нижний городские парки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Этот проект реализуется в рамках программы «Рязань пешеходная». Планируется расширение входной группы в Верхний парк, перенос самого перехода и восстановление прилегающего тротуара. В настоящее время подрядная организация уже приступила к демонтажу части ограждения Верхнего парка. Кроме того, в рамках развития пешеходного маршрута также запланировали благоустройство улицы Садовой, что должно обеспечить комфортное передвижение от Нижнего парка до Лыбедского бульвара.
