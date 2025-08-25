В России запустили первый в мире ИИ-сервис в помощь врачам с новорожденными
Об этом сообщили в телеграмм-канале «Раньше всех. Ну почти». Новая технология поможет врачам быстрее обнаруживать ДЦП и другие патологии центральной нервной системы у детей в первые месяцы жизни. Нейросеть создали специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совместно с Yandex B2B Tech и студентами Школы анализа данных Яндекса. Разработку планируют опубликовать в открытом доступе, чтобы любой медицинский центр в России и за рубежом мог ее использовать.
