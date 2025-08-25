В России запустили первый в мире ИИ-сервис в помощь врачам с новорожденными

Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 754
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 325
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 274
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 355
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Об этом сообщили в телеграмм-канале «Раньше всех. Ну почти». Новая технология поможет врачам быстрее обнаруживать ДЦП и другие патологии центральной нервной системы у детей в первые месяцы жизни. Нейросеть создали специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совместно с Yandex B2B Tech и студентами Школы анализа данных Яндекса. Разработку планируют опубликовать в открытом доступе, чтобы любой медицинский центр в России и за рубежом мог ее использовать.

В России запустили первый в мире ИИ‑сервис для комплексной оценки развития мозга новорожденных. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Раньше всех. Ну почти».

Новая технология поможет врачам быстрее обнаруживать ДЦП и другие патологии центральной нервной системы у детей в первые месяцы жизни.

Нейросеть создали специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совместно с Yandex B2B Tech и студентами Школы анализа данных Яндекса.

Разработку планируют опубликовать в открытом доступе, чтобы любой медицинский центр в России и за рубежом мог ее использовать.