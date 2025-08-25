В России предложили научить мигрантов нормам общения с женщинами

В экзамен для иностранных граждан предложили внести отдельный блок о нормах общения с женщинами, сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов фракции «Новые люди». «Несмотря на совершенствование практики депортаций и выдворений, необходимо принимать превентивные меры, направленные на формирование у мигрантов базовых знаний о культурных и правовых нормах в отношении женщин», — уточнили они. Инициаторы предлагают ужесточить требования к минимальному уровню знаний претендентов на российское гражданство: иностранцы должны уметь корректно общаться с девушками и понимать, какие наказания предусмотрены за приставания и домогательства.

Депутаты считают, что такая мера поможет снизить число конфликтов, повысить безопасность женщин в общественных местах и укрепить доверие к миграционной политике.