В России хотят официально закрепить статус отцов-героев

В России предлагают закрепить статус «отца‑героя» на конституционном уровне, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Ивана Курбакова, председателя организации «Отцы рядом». Законопроект должен усилить роль отца и равноправие родителей. Предусмотрено ввести в законодательство понятие «семья» и статус «отец‑герой», что позволит отцам по согласию родителей использовать семейный капитал при рождении ребенка и устранить гендерную дискриминацию. Инициатива также включает поправки в Конституцию (статья 38) для закрепления государственной защиты отцовства, ограничения судебных злоупотреблений при определении места жительства детей и признания многодетными отцов с более чем двумя детьми от разных женщин наравне с матерями.

