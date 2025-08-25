В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Приложение Сбербанка в России работает с перебоями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Downdetector. К 19:31 по мск за последний час портал зафиксировал 722 обращения, а всего за сутки поступило 1 537 жалоб. Клиенты в основном сообщают о невозможности переводить деньги. Наибольшее число сообщений поступает из Республики Адыгея (3%), Санкт‑Петербурга (3%), Ямало‑Ненецкого АО (3%), Московской и Ленинградской областей (по 2%).
