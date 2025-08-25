В Приокском отремонтировали улицу за восемь миллионов
Речь идет об улице Луковской. Отремонтирован участок от улицы Молодежной до улицы Новикова-Прибоя общей площадью более 3000 квадратных метров. Работы проводились с применением органоминеральной смеси, которая, как заверили в ведомстве, продлевает срок службы дорожного покрытия. 22 августа прошла приемка работ.
