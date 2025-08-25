В МВД напомнили студентам об оформлении временной регистрации при поступлении
Как отметили в МВД, студенты должны оформить временную регистрацию, если поступили в вуз в другом городе. «Временная регистрация для студентов — это их прямая обязанность так же, как и для всех граждан России, которые проживают вне основного места своей прописки более 90 дней. Иногородние студенты, как правило, получают временную регистрацию в общежитии при техникуме или вузе», — отметили в МВД. Отмечается, что если учащийся не планирует жить в общежитии, он все равно должен оформить временную регистрацию по месту проживания.
