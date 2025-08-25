В мессенджере MAX можно будет подписывать электронные документы
Нововведение позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы. Это будет касаться, например, согласия на обработку персональных данных, договоров на оказание услуг или дополнительных соглашений. Первые компании смогут подключиться к сервису в 2025 году.
В мессенджер MAX интегрировали технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Об этом 25 августа сообщает RT.
