В крупнейших банках России понизилась средняя ставка по вкладам

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков за вторую декаду августа снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 15,85% годовых. Об этом пишет РИА Новости. Это снижение наблюдается на фоне исторически высокого уровня ставок, который был зафиксирован в декабре прошлого года — 22,28%. В то же время рекордно низкую ставку установили в первой декаде октября 2020 года — она составила всего 4,33%. В список банков, по которым проводится наблюдение за ставками, входят такие крупные учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для банковского рынка. Центральный банк рекомендует кредитным организациям привлекать средства населения по ставкам не выше значения средней ставки плюс 2 процентных пункта.

