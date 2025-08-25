Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 799
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 339
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 289
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 370
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В крупнейших банках России понизилась средняя ставка по вкладам
По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков за вторую декаду августа снизилась на 0,11 процентного пункта и составила 15,85% годовых. Об этом пишет РИА Новости.

Это снижение наблюдается на фоне исторически высокого уровня ставок, который был зафиксирован в декабре прошлого года — 22,28%. В то же время рекордно низкую ставку установили в первой декаде октября 2020 года — она составила всего 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для банковского рынка. Центральный банк рекомендует кредитным организациям привлекать средства населения по ставкам не выше значения средней ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится наблюдение за ставками, входят такие крупные учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.