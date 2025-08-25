В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября
Проект закона предусматривает предоставление разовых выплат семьям с детьми ежегодно к 1 сентября. Информация доступна в официальной электронной базе думы. Согласно инициативе, выплаты будут начисляться на каждого несовершеннолетнего учащегося школы. Стандартная сумма пособия составит 28 700 рублей, для семей с низким доходом предусмотрено пособие размером 43 050 рублей, а для нуждающихся семей, воспитывающих детей с инвалидностью, предусмотрена выплата в размере 50 225 рублей. Авторы документа указывают в сопроводительных материалах, что расходы родителей на подготовку школьников возросли за прошедший год примерно на треть и достигли средней суммы порядка 28 700 рублей.
