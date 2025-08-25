Рязань
В Госдуме высказались о компромиссах в гарантиях безопасности для Украины
Формулирование гарантий безопасности для Украины является вопросом компромиссов и активных обсуждений. Об этом пишет Лента. ру со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Светлану Журову.

Она отметила, что в этом процессе важно участие европейских стран, так как от предложенных условий зависит безопасность всех сторон.

«Гарантии — это вопрос переговоров, потому что касается и нас, и Украины, и Европы. От того, как они будут сформулированы, зависит, в частности, и наша безопасность, так что здесь должны быть предложения, обсуждения. Здесь не будет такого, что одна сторона указывает другой, это вопрос компромиссов», — заявила Журова.

Депутат также высказала предположение, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп могли обсудить некоторые предварительные варианты на недавней встрече на Аляске. Однако она отметила, что такой подход может не устроить Европу.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности, предоставляемые Западом Украине, не будут включать вступление страны в НАТО, поскольку этот шаг всегда был неприемлем для России.

Фото: Дмитрий Дубинский / Абзац