Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину
«Мы больше не ничего не платим Украине, вы знали?» — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Кроме того, Трамп сообщил, детали «гарантий безопасности» для Украины еще не обсуждались.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. Его слова передает RT 25 августа.
