Студенты-инженеры и медики получат поддержку от государства

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на программу образовательного кредитования выделят свыше 2,5 миллиардов рублей. Согласно новым условиям, абитуриенты смогут воспользоваться кредитами для поступления на инженерные и медицинские специальности. Это позволит им не пропускать занятия из-за необходимости работать, что значительно снизит риск отчисления. Власти подчеркнули, что в течение всего срока обучения и девяти месяцев после его окончания студенты будут оплачивать только проценты по кредиту. Основную сумму займа необходимо будет вернуть в течение 15 лет. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без каких-либо дополнительных комиссий.

Студенты-инженеры и медики получат поддержку от государства. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на программу образовательного кредитования выделят свыше 2,5 миллиардов рублей. Об этом пишет URA.ru.

Согласно новым условиям, абитуриенты смогут воспользоваться кредитами для поступления на инженерные и медицинские специальности. Это позволит им не пропускать занятия из-за необходимости работать, что значительно снизит риск отчисления.

Власти подчеркнули, что в течение всего срока обучения и девяти месяцев после его окончания студенты будут оплачивать только проценты по кредиту. Основную сумму займа необходимо будет вернуть в течение 15 лет. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без каких-либо дополнительных комиссий.