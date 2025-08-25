Скончалась фельдшер рязанской больницы
Ирина Петрова умерла на 53-м году жизни после продолжительной болезни. Отмечается, что она выпускница Скопинского медицинского училища. Начала карьеру в 1993 году в составе выездной бригады отделения скорой. За время работы спасла много жизней: оказывала медпомощь в пострадавшим в ДТП, больным коронавирусом и другим. За профессиональные достижения Ирина Петрова получила почетный знак губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID», благодарность министра здравоохранения региона, а также почетные грамоты и благодарности от администрации больницы.
Фото взято из Telegram-канала «Пронской газеты»