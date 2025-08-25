Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю августа
Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю августа. Об этом пишет метеоролог Михаил Леус.
По его словам, Центральная часть России будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона.
В такой ситуации в небе вновь будут проплывать обширные поля наполненных влагой облаков, которые в послеполуденные часы станут причиной кратковременных дождей.
При этом дневные температурные показатели окажутся на 4-5° ниже климатической нормы середины третьей декады августа.
Температура воздуха днем в среднем +15 градусов.