Синоптики рассказали, какой будет осень 2025 года
По данным метеорологов, осенью в большинстве регионов температура воздуха будет выше нормы. Согласно исследованиям, к этому приведет снижение температуры поверхности моря. Отмечается, что количество осадков, выпавших осенью в Центральных регионах РФ, будет ниже нормы.
Синоптики рассказали, какой будет осень 2025 года. Прогноз опубликован Всемирной метеорологической организацией.
