Рязанскому ИП помогли снизить штраф за нарушение прав на товарный знак
