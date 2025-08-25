Рязанскому ИП помогли снизить штраф за нарушение прав на товарный знак

Крупная компания подала иск к предпринимателю и потребовала более 60 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак. «Ситуация выглядела явно несправедливой — размер компенсации был несоразмерен характеру нарушения. Мы предоставили предпринимателю подробную консультацию о том, как эффективно защищаться в суде. Рекомендовали обратить внимание суда на смягчающие обстоятельства. В частности, на статус субъекта МСП, а также на то, что предполагаемое нарушение было совершено впервые, являлось незначительным и не относилось к основной деятельности предпринимателя», — поделился Пронин.

Рязанскому ИП снизили штраф за нарушение прав на товарный знак. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Михаил Пронин в своих соцсетях.

К нему обратился предприниматель и рассказал, что крупная компания подала иск и потребовала более 60 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.

«Ситуация выглядела явно несправедливой — размер компенсации был несоразмерен характеру нарушения. Мы предоставили предпринимателю подробную консультацию о том, как эффективно защищаться в суде. Рекомендовали обратить внимание суда на смягчающие обстоятельства.

В частности, на статус субъекта МСП, а также на то, что предполагаемое нарушение было совершено впервые, являлось незначительным и не относилось к основной деятельности предпринимателя», — поделился бизнес-омбудсмен.

В итоге Арбитражный суд Рязанской области снизил размер компенсации в два раза, отметив, что представленный истцом расчет не учитывает реальный характер и объем нарушения.

«Эта ситуация важное напоминание: суд не снижает компенсацию по своей инициативе. Для этого необходимо самостоятельно заявить ходатайство и указать на наличие смягчающих обстоятельств», — добавил Михаил Пронин.