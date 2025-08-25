Рязанка смогла восстановить родительские права и воссоединиться с дочерью
На прошлой неделе мама воспитанницы Солотчинского детского дома Златы Максимовой, Анастасия Малдова, снова получила родительские права. Это произошло благодаря помощи администрации Солотчинского детского дома и органов опеки Рязани. Злата попала в детский дом после смерти своей бабушки в июне. Однако работа по восстановлению прав Анастасии началась еще до этого. Администрация детского дома активно помогала маме, собирая документы и готовя исковое заявление. Анастасии оказали поддержку во всем: ей предоставили психологическую помощь и советы по воспитанию. Регулярные встречи и звонки между мамой и дочкой помогли укрепить их отношения. Благодаря усилиям всех специалистов, Злата теперь снова живет с мамой.
Фото: Администрация Рязани