Рязанец перевел мошенникам 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысячи евро
Злоумышленники, представившись сотрудниками Роскомнадзора, убедили доверчивого пенсионера передать все свои накопления курьеру телефонных мошенников. Поверив неизвестным лицам, пожилой мужчина передал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и более четырех тысяч евро.
Возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования установлена личность подозреваемого — им оказался житель Москвы.