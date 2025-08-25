Рязанцы могут увидеть созвездие Лебедя в вечернем небе
«Созвездие Лебедя сейчас хорошо видно на вечернем небе. А в нем находится планетарная туманность PN G075.5+01.7, которая получила название Мыльный Пузырь», — написано в посте.
Рязанцы могут увидеть созвездие Лебедя в вечернем небе. Об этом сообщает Telegram-канал «RZN.Astro».
"Созвездие Лебедя сейчас хорошо видно на вечернем небе. А в нем находится планетарная туманность PN G075.5+01.7, которая получила название Мыльный Пузырь", — написано в посте.
Фото: Sergey Rakov