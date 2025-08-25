Рязанцев предупредили об отключении света на четырех улицах 26 августа
Во вторник, 26 августа, с 06:00 до 16:00 электроэнергии будет отключена по следующим адресам: улица Маяковского, светофорный объект, рекламная конструкция; улица Свободы, дома №№ 66 стр1, 77; улица Горького, дома №№ 29, 31, 49, 51; улица Фрунзе, дома №№ 24-24-а. Отмечается, что отключение связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту.
Рязанцев предупредили об отключении света на четырех улицах 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба региональный электросетей.
Во вторник, 26 августа, с 06:00 до 16:00 электроэнергии будет отключена по следующим адресам:
- улица Маяковского, светофорный объект, рекламная конструкция;
- улица Свободы, дома №№ 66 стр1, 77;
- улица Горького, дома №№ 29, 31, 49, 51;
- улица Фрунзе, дома №№ 24-24-а.
Отмечается, что отключение связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту.