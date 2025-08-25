Рязанцев предупредили о звонках мошенников «из поликлиники»
Отмечается, что участились случаи, когда мошенники звонят якобы из поликлиники и предлагают записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем аферист попросит продиктовать код из СМС или отправить личные данные. Рязанцам напомнили, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
