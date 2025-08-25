Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
С 21:00 26 августа до 07:00 27 августа холодной воды не будет по адресам:
- 1-й район, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корпус 1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корпус 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корпус 1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;
- 2-й район, дома №№ 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корпус 1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корпус 1, 83;
- 3-й район, дома №№ 46, 46 корпус 1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.
С 09:30 до 17:00 26 августа холодную воду отключат по адресам:
- Гагарина, дома №№ 60-64, 70/10;
- Пушкина, дом № 14.
Кроме того, холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 26 августа по следующим адресам:
- 1-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 6;
- 2-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- Весенняя (Дядьково), дома №№ 1, 2, 2 г, 2д, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
- Грачи (Дядьково), дома №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 50 корпус 1 (магазин);
- Ленпоселок (Дядьково), дома №№ 1, 1/1, 2, 2 корпус 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
- Новая (Дядьково), дома №№ 1, 1а, 1Б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.