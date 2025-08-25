Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 754
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 325
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 274
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 355
С 21:00 26 августа до 07:00 27 августа холодной воды не будет по адресам: 1-й район, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корпус 1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корпус 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корпус 1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123; 2-й район, дома №№ 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корпус 1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корпус 1, 83.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 21:00 26 августа до 07:00 27 августа холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й район, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корпус 1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корпус 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корпус 1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;
  • 2-й район, дома №№ 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корпус 1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корпус 1, 83;
  • 3-й район, дома №№ 46, 46 корпус 1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.

С 09:30 до 17:00 26 августа холодную воду отключат по адресам:

  • Гагарина, дома №№ 60-64, 70/10;
  • Пушкина, дом № 14.

Кроме того, холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 26 августа по следующим адресам:

  • 1-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 6;
  • 2-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18;
  • 3-я Весенняя линия (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • Весенняя (Дядьково), дома №№ 1, 2, 2 г, 2д, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
  • Грачи (Дядьково), дома №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 50 корпус 1 (магазин);
  • Ленпоселок (Дядьково), дома №№ 1, 1/1, 2, 2 корпус 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
  • Новая (Дядьково), дома №№ 1, 1а, 1Б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.