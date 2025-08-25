Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 676
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 301
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 253
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 329
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанцев попросили помочь в поисках женщины с тремя детьми
Отмечается, что 22 августа вышли из дома и не вернулись Алексей Булкин (3 года), Андрей Булкин (10 лет), Анастасия Сергеевна Булкина (35 лет) и Анастасия Булкина (3 мес.).

Рязанцев попросили помочь в поисках женщины с тремя детьми. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт».

Отмечается, что 22 августа вышли из дома и не вернулись Алексей Булкин (3 года), Андрей Булкин (10 лет), Анастасия Сергеевна Булкина (35 лет) и Анастасия Булкина (3 мес.).

Женщина ростом 175 см, глаза карие, волосы светло-русые. Предположительно была одета в фиолетовую футболку, платок, джинсовую юбку и кроссовки.

Булкин Андрей: рост 120 см, глаза серые, волосы русые, телосложение нормальное. Был одет предположительно в темную кофту, черные штаны, кроссовки.

Булкин Алексей: рост 100 см, глаза карие, волосы русые, телосложение нормальное. Был одет в желтую толстовку, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто видел этих людей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52.