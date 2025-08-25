Рязанцев попросили помочь в поисках женщины с тремя детьми. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт».
Отмечается, что 22 августа вышли из дома и не вернулись Алексей Булкин (3 года), Андрей Булкин (10 лет), Анастасия Сергеевна Булкина (35 лет) и Анастасия Булкина (3 мес.).
Женщина ростом 175 см, глаза карие, волосы светло-русые. Предположительно была одета в фиолетовую футболку, платок, джинсовую юбку и кроссовки.
Булкин Андрей: рост 120 см, глаза серые, волосы русые, телосложение нормальное. Был одет предположительно в темную кофту, черные штаны, кроссовки.
Булкин Алексей: рост 100 см, глаза карие, волосы русые, телосложение нормальное. Был одет в желтую толстовку, черные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто видел этих людей просят сообщать по телефону горячей линии