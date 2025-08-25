Рязанцам сообщили о закрытии пункта УФНС на Славянском проспекте
Отмечается, что приема клиентов не будет уже с 25 сентября по адресу Славянский проспект, д. 5.
Рязанцам сообщили о закрытии пункта УФНС на Славянском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С указанной даты прием налогоплательщиков будет осуществляться по следующим адресам:
- Рязань, Московское шоссе, д. 18 (остановка «Таможня);
- Рязань, проезд Завражнова, д. 9 (остановка «Площадь Победы»);
- Рязань, ул. Горького, д. 1 (остановка «Площадь Театральная»).