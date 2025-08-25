Рязань вошла в тройку городов с самым высоким индексом качества городской среды
Город занял второе место среди крупных городов с населением до 1 млн. человек. При расчете индекса учитывались такие показатели, как жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение и общегородское пространство.
Рязань вошла в тройку городов с самым высоким индексом качества городской среды. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на Минстрой.
По совокупности баллов Рязань набрала 271 из 360 возможных.