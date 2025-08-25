Роспотребнадзор опроверг слухи о новом вирусе с «кровавым кашлем» в России

Информация о якобы зафиксированных случаях заболевания новым вирусом, вызывающим «кровавый кашель», оказалась фейком, пишет URA.RU. Роспотребнадзор официально заявил, что в стране нет никаких новых опасных вирусов. Согласно заявлению ведомства, некоторые СМИ использовали устаревшие данные от 30 марта 2025 года, в которых врачи лишь предполагали возможность столкновения с неизвестным вирусом. Позже выяснилось, что речь шла о обычной микоплазменной пневмонии. В настоящее время ситуация с простудными заболеваниями в России полностью контролируется. Роспотребнадзор подчеркнул, что нет никаких официальных данных о циркуляции ранее неизвестных патогенов.

Информация о якобы зафиксированных случаях заболевания новым вирусом, вызывающим «кровавый кашель», оказалась фейком. Как сообщает URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации, Роспотребнадзор официально заявил, что в стране нет никаких новых опасных вирусов.

Согласно заявлению ведомства, некоторые СМИ использовали устаревшие данные от 30 марта 2025 года, в которых врачи лишь предполагали возможность столкновения с неизвестным вирусом. Позже выяснилось, что речь шла о обычной микоплазменной пневмонии. В настоящее время ситуация с простудными заболеваниями в России полностью контролируется.

Опровержение слухов также подтверждается публикациями авторитетных федеральных СМИ, которые ссылаются на информацию Роспотребнадзора. Ведомство подчеркивает, что нет никаких официальных данных о циркуляции ранее неизвестных патогенов.