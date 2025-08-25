Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 753
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 324
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 274
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 355
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Роспотребнадзор опроверг слухи о новом вирусе с «кровавым кашлем» в России
Информация о якобы зафиксированных случаях заболевания новым вирусом, вызывающим «кровавый кашель», оказалась фейком. Как сообщает URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации, Роспотребнадзор официально заявил, что в стране нет никаких новых опасных вирусов.

Согласно заявлению ведомства, некоторые СМИ использовали устаревшие данные от 30 марта 2025 года, в которых врачи лишь предполагали возможность столкновения с неизвестным вирусом. Позже выяснилось, что речь шла о обычной микоплазменной пневмонии. В настоящее время ситуация с простудными заболеваниями в России полностью контролируется.

Опровержение слухов также подтверждается публикациями авторитетных федеральных СМИ, которые ссылаются на информацию Роспотребнадзора. Ведомство подчеркивает, что нет никаких официальных данных о циркуляции ранее неизвестных патогенов.