Путин взял под личный контроль защиту данных россиян на «Госуслугах»

Вице‑премьер Дмитрий Григоренко доложил о развитии портала и мерах против мошенников. Власти усиливают информационную безопасность и призывают граждан к бдительности. Портал предоставляет более 1 600 услуг, ежедневно им пользуются 14 млн человек, зарегистрировано свыше 100 млн пользователей. Внедряются новые жизненные сценарии — онлайн‑поступление в вузы, участие в спорте и другое, что сокращает время и визиты. Меры против мошенничества включают ужесточение ответственности за передачу данных, маркировку звонков, верификацию номеров и возможную ответственность за использование ИИ в схемах обмана. Минцифры планирует к концу следующего года верифицировать все номера, привязанные к «Госуслугам». Защита должна быть многослойной.

На сегодняшний день «Госуслуги» предоставляют более 1 600 услуг, портал ежедневно используют 14 миллионов россиян, а зарегистрировано свыше 100 миллионов пользователей. В рамках развития сервиса реализуются новые жизненные ситуации, такие как участие в спортивных мероприятиях, поступление в вузы онлайн и защита от мошенников, что значительно сокращает время получения услуг и число визитов.

Особое внимание уделяется мерам против мошенничества, включая ужесточение ответственности за передачу данных злоумышленникам и введение новых правил, таких как маркировка звонков и верификация номеров телефонов. Власти также планируют расширять меры, включая ответственность за использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах.

Эксперты подчеркивают, что защита персональных данных требует комплексных усилий: инфраструктура портала, меры мобильных операторов и, главное, внимательность самих граждан. Важно помнить, что любые запросы о паролях и кодах — это повод для настороженности.

Развитие «Госуслуг» и борьба с мошенниками тесно связаны, отмечает Борис Славин. Портал — главное окно взаимодействия граждан с государством, потому и интерес к нему у злоумышленников велик.

Минцифры планирует к концу следующего года верифицировать все номера, привязанные к «Госуслугам», чтобы защитить аккаунты. Защита должна быть многослойной: инфраструктура портала (фильтрация подозрительного трафика), меры мобильных операторов и цифровая гигиена пользователей. Портал также подвергается DDoS‑атакам, но власти считают ситуацию контролируемой и не планируют блокировать доступ из‑за рубежа.

Денис Кусков подчеркивает, что государственные меры будут эффективны лишь при осторожности пользователей: мошенники добираются до кабинетов через знание пароля и кода, которые люди часто сами сообщают. Эксперты советуют прерывать разговор, если просят личные данные, коды или пароли.