Прокуратура вмешалась в дело о затопленной квартире сироты в Захаровском районе
В Захаровском районе прокуратура вмешалась в ситуацию с затопленной квартирой сироты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В 2023 году ребенку-сироте предоставили квартиру по договору социального найма. Однако из-за разрушения кровельного покрытия дома квартиру затопило. Несмотря на то, что власти знали о проблеме, ремонт в квартире так и не организовали. Прокуратура направила главе администрации предписание. Теперь устранение нарушений находится под контролем.
В Захаровском районе прокуратура вмешалась в ситуацию с затопленной квартирой сироты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В 2023 году ребенку-сироте предоставили квартиру по договору социального найма. Однако из-за разрушения кровельного покрытия дома квартиру затопило.
Несмотря на то, что власти знали о проблеме, ремонт в квартире так и не организовали. Прокуратура направила главе администрации предписание. Теперь устранение нарушений находится под контролем.