Прокуратура помогла участнику СВО из Рязанской области вернуть себе долг компании
По данным прокуратуры, житель Пронского района сообщил ведомству о неполучении необходимых выплат после расторжения трудового договора. Выяснилось, что мужчине не выплатили расчет и пособие по временной нетрудоспособности, а также проценты в связи с нарушением установленного срока выдачи заработной платы на общую сумму более 33 тысяч рублей. Прокуратура внесла представление работодателю.
