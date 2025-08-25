Рязань
Прокуратура помогла участнику СВО из Рязанской области вернуть себе долг компании
Прокуратура помогла участнику СВО из Рязанской области вернуть себе долг компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, житель Пронского района сообщил ведомству о неполучении необходимых выплат после расторжения трудового договора. Выяснилось, что мужчине не выплатили расчет и пособие по временной нетрудоспособности, а также проценты в связи с нарушением установленного срока выдачи заработной платы на общую сумму более 33 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление работодателю.