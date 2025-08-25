Подрядчику внесли представление за срыв поставки мебели в рязанскую школу
Сотрудники надзорного органа осмотрели здание рыбновской средней школы № 1 после проведения капремонта и установили, что учреждение заключило два муниципальных контракта на поставку мебели на сумму более 800 тысяч рублей. Однако в установленные сроки договорные обязательства не исполнены. Подрядной организации внесли представление.
