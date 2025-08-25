Названы траты Германии на поддержку Украины за время СВО
Названы траты Германии на поддержку Украины за время СВО. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Bild.
Отмечается, что с февраля 2022 года сумма составила около €50,5 млрд. Из них €25 млрд ушли на прием украинских беженцев, €6,7 млрд — гражданская помощь и €1,9 млрд начислили в бюджет страны.
По данным издания, минфин ФРГ планирует выделить Киеву еще €17 млрд в 2026 и 2027 годах.