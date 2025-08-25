Назвали настоящую причину желания Трампа договориться с Россией

Президент США Дональд Трамп стремится договориться с Россией, чтобы не допустить ее сближения с Китаем, считает политолог-мастер по американистике Малек Дудаков, сообщил NEWS.ru. По его словам, у Вашингтона нет альтернативы такому курсу, поэтому США активно пытаются сделать РФ своим партнером. Дудаков отметил, что Трамп откровенно выражает озабоченность союзом Москвы и Пекина и предпочел бы видеть Россию партнером США, а не Китая, поскольку в противном случае американо-китайская стратегия столкнется с большими трудностями. Настрой администрации, по его словам, ясен.

Президент США Дональд Трамп стремится договориться с Россией, чтобы не допустить ее сближения с Китаем, считает политолог-мастер по американистике Малек Дудаков, сообщил NEWS.ru.

По его словам, у Вашингтона нет альтернативы такому курсу, поэтому США активно пытаются сделать РФ своим партнером.

Дудаков отметил, что Трамп откровенно выражает озабоченность союзом Москвы и Пекина и предпочел бы видеть Россию партнером США, а не Китая, поскольку в противном случае американо-китайская стратегия столкнется с большими трудностями. Настрой администрации, по его словам, ясен.

Ранее замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Трамп одновременно продает ракеты Европе и стремится к миру на Украине, не желая терять финансовые интересы. Климов также подчеркнул, что нынешнее противостояние с Россией началось не при Трампе, а при предыдущем президенте Джо Байдене.