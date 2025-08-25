На Солнце произошла мощнейшая с 20 июня вспышка
Отмечается, что вспышка достигла уровня M4.6 и была отнесена к четвертой категории по современной пятибалльной системе. На Землю могут обрушиться магнитные бури.
На Солнце произошла мощнейшая вспышка с 20 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
