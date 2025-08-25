На Окружной дороге в Рязани столкнулись «ГАЗель» и легковушка
Авария произошла в понедельник, 25 августа, на съезде с Окружной дороги на улицу Солнечную. Столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Судя по кадрам, пострадавших нет.
