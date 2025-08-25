МВД начнут передавать данные о получении мигрантами бесплатной медпомощи
В Госдуму внесли проект о передаче МВД данных о получении мигрантами бесплатной медпомощи. «Предлагаемые нововведения дадут медучреждениям право передавать органам внутренних дел сведения, если помощь была получена без полиса медстрахования. При этом мигрантов о передаче этой информации уведомлять не будут», — отметили в сообщении.
