МЧС сообщило подробности ночного пожара в Рязани
ЧП случилось на улице Матросова. По уточненным данным, горели хозпостройки. На тушение выезжали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Среди людей никто не пострадал. Ранее о произошедшем рассказали в соцсетях.
