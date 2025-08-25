Экономист допустил, что снижение ключевой ставки не приведет к падению рубля

Он рассказал, что снижение ставки происходит на фоне замедления инфляции, а это в конечном итоге должно стабилизировать курс российской валюты, оживить экономику и укрепить рубль. Эксперт также отметил, что смягчение денежно-кредитной политики подает сигналы различным участникам рынка: гражданам, бизнесу и государству. Снижение ставки в условиях замедления инфляции может свидетельствовать о возможном торможении экономики. Если рубль ослабнет, это может стимулировать экономическую активность, но для поддержания роста потребуются дополнительные меры.

