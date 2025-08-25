Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Рязанской области
Авария произошла рано утром 23 августа на 454-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. 38-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Lada Granta, столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 48-летнего жителя того же района. В результате пострадали водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры в возрасте 40, 9-ти и 5-ти лет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
