637 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю
С 18 по 24 августа в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 637 пациентам. 180 человек обратились за помощью с переломами, 232 — с ушибами, 127 — с растяжениями, 93 — с ранами. Рязанцам напомнили, что амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.
