16-летний мотоциклист попал под колеса авто в Рязанской области
Авария случилась вечером 22 августа на 3-м километре дороги Александро-Невский — Боровок — Просечье — Спешнево. По предварительным данным, несовершеннолетний на мотоцикле Racer, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211540, за рулем которой был 22-летний житель Александро-Невского района. Подросток получил травмы. Его отвезли в ОДКБ. По факту ДТП проводят проверку.
Фото: Ряжская Госавтоинспекция.